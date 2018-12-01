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منوعات

هذا ما يتناوله زعماء قمة العشرين في مأدبة الغداء والعشاء

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
نهى حمدي
حرصت الأرجنتين من خلال مأدبة الطعام التي تقدمها لزعماء وقادة العالم في قمة مجموعة الـ 20 التي تعقد قي "بوينس آيرس"، على إظهار الأطعمة الأرجنتينية التقليدية، بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن.

فيوضح الشيف القائم على إعداد هذه المأدبة من خلال شركته "تومي بيرلبرجر" أن الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار "تومي" إلى أن قائمة الطعام التي تقدم لزعماء العالم، عبارة عن شرائح لحم (الريب آي) الخالية من العظم، وبالنسبة للحلوى سيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه آيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.

كما أوضح أن مأدبة عشاء أمس، الجمعة، كانت عبارة عن طبق من الكابوريا، الذي تشتهر بها منطقة باتاجونيا في جنوب الأرجنتين، وبالنسبة لعشاء اليوم السبت سيكون الطبق الرئيسي على المائدة هو لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيسي، ذلك إلى جانب التشوريبان وهو عبارة عن شطائر نقانق لحم الخنزير الحارة المشوية على الفحم التي تقدم ضمن المقبلات.

وقال بيرلبرجر: "سيسعدني أن يحب الرؤساء طعامنا. ربما تشتري بلدانهم ذات يوم بعض منتجاتنا".
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