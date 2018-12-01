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رياضة

سكاي تكشف الفائز بالكرة الذهبية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
جريزمان ومودريتش
جريزمان ومودريتش ورونالدو
إسراء أشرف
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، عن الفائز بجائز الكرة الذهبية "بالون دور"، والتي ستمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، لأفضل لاعب في العالم، لعام 2018 الجاري، بالحفل المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل 3 ديسمبر.

وقالت "سكاي" إن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، هو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وأوضحت الشبكة الإيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي سيحل ثانيًا، وخلفه الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني ثالثًا.

وكان مودريتش، حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وحل بعده رونالدو والنجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، لذلك يبدو أن الكرواتي الأقرب للتتويج بـ"البالون دور".
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