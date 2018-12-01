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أخبار البلد

دورة تدريبية لطرق المكافحة الحيوية في الزراعة.. 17 ديسمبر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:56 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
ينظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية تحت عنوان "المكافحة الحيوية العناصر والتطبيقات"، لمدة يومين بداية من 17 ديسمبر القادم، بمقر المعهد بشارع نادي الصيد.

وتدور المحاور الرئيسي للدورة حول الإكثار الكمي لطفيل الترايكوجراما وطفيليات المن، والإكثار الكمي للمفترسات الحشرية والاكاروسية والنيماتودا الممرضة للحشرات، ودور الكائنات الدقيقة في المكافحة الحيوية، وطرق المكافحة الحيوية في الصوب الزراعية.

وأكد المعهد أن قيمة الاشتراك في الدورة 100 جنيه للباحثين من داخل المعهد، و200 جنيه للباحثين من المراكز البحثية والجامعات، و300 جنيه للشركات والمزارع، على أن يتم الحجز عن طريق زيارة المعهد أو الاتصال التليفوني على أرقام "01222681208 - 01067551816".
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