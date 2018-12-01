طارق شوقى: المدارس اليابانية مرحلة جديدة في تطوير نظام التعليم

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن نظام التعليم في المدارس اليابانية يعد مرحلة جديدة في تطوير نظام التعليم المصرى تحوي مناهج جديدة وشكلا جديدا فى الأنشطة.



وأعلن وزير التربية والتعليم عن دخول 35 مدرسة يابانية الخدمة هذا العام بعدد من المحافظات، مقيد بها نحو 13 ألفا و240 تلميذا في مراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي.



جاء ذلك خلال افتتاح وزير التربية والتعليم وزيرة الاستثمار والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، المدرسة المصرية اليابانية بالعبور، بحضور السفير اليابانى وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك استكمالًا لمجموعة المدارس اليابانية بجميع محافظات الجمهورية.



وعن أهم ما يميز المدارس المصرية اليابانية، قال شوقى إنها تتميز بطول اليوم الدراسي وساعات العمل عن المدارس العادية لاحتواء المناهج على أنشطة بنسبة أكبر، مضيفا أن نظام التعليم بالنسبة للصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس اليابانية تم إعداده من خلال مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالوزارة ومستشاري المواد بالتعاون مع الخبراء التربويين لتوفير رعاية تعليمية كاملة وتدريب مركزي للمعلمين لتدريبهم على المنهج الجديد، وتدريبهم على أنشطة "التوكاتسو".



وأكد الوزير توفير منح لنحو 10% من التلاميذ، تمنح للمتفوقين منهم مع وجود نسبة لأبناء الشهداء كما تتميز المدارس اليابانية بالاعتماد على أسئلة تقيس الفهم والمستوى الفعلي للطالب للتخلص من فكرة الامتحان الموحد، الذي يحدد المجموع واستبداله بإمتحانات قياس المستوى وتقييم الطلاب من خلال بنك الأسئلة الرقمية والذي يتاح للمدرسة بصورة مؤمنة ومشفرة والتصحيح يتم إلكترونيًا.