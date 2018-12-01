تعرف على الرئيس العربي الذي تسبب في اكتئاب بوش الأب

أعلن الرئيس الأسبق جورج دابليو بوش، اليوم، السبت، عن وفاة والده الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر ناهز 94 عاما، حيث كتب على "تويتر": "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".



وعلى الرغم أن بوش الأب لم يحكم الولايات المتحدة الأمريكية، سوى فترة ولاية واحدة إلا أنه مدته تمثل أهم الفترات التي شهدتها بلاده والعالم كله، إذ تمتلئ بأحداث ضخمة على المستوى الدولي كتفكك الاتحاد السوفيتي، وعلى مستوى الشرق الأوسط كغزو العراق للكويت، وعلى المستوى المحلي الأمريكي، حيث شهدت فترة حكمه تردي الوضع الاقتصادي، وصف بأنه أسوأ ركود واجه الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.



وحسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في عام 2016 صدر كتاب "القدر والسلطة: الأوديسة الأمريكية جورج هربرت ووكر بوش" لجون ميتشام وتناول فيه سيرة الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، جورج بوش (الأب)، وفي جزء منه تحدث بوش عن الغزو العراقي للكويت ورد فعل أمريكا، وكيف أنه كان مهتما بقضية تحرير الكويت لدرجة أنه قطع إقامته في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد عندما علم بسيطرة القوات العسكرية العراقية على جميع الأراضي الكويتية وعاد إلى البيت الأبيض معلقا على ماحدث قائلا: "هذا الوضع لن يستمر، هذا الوضع لن يستمر، هذا عدوان ضد الكويت".



بحسب كتاب "القدر والسلطة: الأوديسة الأمريكية جورج هربرت ووكر بوش"، حاولت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش أن تقرر كيف ترد على هذه الخطوة، وتحرير الكويت والإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين.



وكتب ميتشام كتابه بعد لقاءات جمعته مع جورج بوش (الأب) ونقل عنه أنه أعرب خمس مرات عن قلقه من أنه سيتم عزله إذا تحرك إلى الأمام دون تفويض، كما أعرب عن تصميمه على المضي قدما حتى لو لم يمنحه الكونغرس هذا التفويض.



وبحسب الكتاب، سأل روبرت جيتس، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، حينها، جورج بوش عما سيفعله إذ لم يحصل على تفويض من الكونجرس، فرد عليه "إذا لم أحصل على الأصوات اللازمة في الكونجرس للحرب فإنني ذاهب للقيام بذلك على أي حال.. وإذا ما تم عزلي فليكن".



ونقل الكتاب عن بوش قوله إنه كان يتأمل سيناريو عدم حصوله على موافقة من الكونجرس حول الموافقة على الحرب، لكن حدث ما لم يكن يتوقعه ووافق الكونجرس على طلب جورج بوش الأب بشن الحرب على العراق بعدما فشلت جهود الوساطة التي كانت تقودها الأمم المتحدة لخروج القوات العراقية من الكويت.



وتمكن جورج بوش من تشكيل تحالف دولي لتحرير الكويت، وتشكلت هذه القوات من 32 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن في 7 أغسطس بدأ الحرب على العراق في خطاب متلفز شهير.



ونجحت قوات في طرد القوات العراقية من الأراضي الكويتية، وخسرت قوات التحالف خلال الحرب أكثر من 500 عسكري أغلبهم من الولايات المتحدة.



ويكشف الكتاب أن جورج بوش (الأب) أصيب بالاكتئاب بعد الحرب على العراق، وقال مساعده مارلين فيتز ووتر إنه اشتبه في أنه كان بسبب اضطراب الغدة الدرقية، وأوضح ميشام أن حالة الاكتئاب كانت بسبب خيبة أمله لأن صدام حسين بقي في السلطة.



جدير بالذكر أن وفاة بوش الأب جاءت بعد أشهر من وفاة زوجته باربرا بوش في أبريل الماضي.