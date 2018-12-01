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رياضة

المصري باسم أمين يحقق إنجازا تاريخيا على المستوى الإفريقي والعربي في الشطرنج

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:10 م
المصري باسم أمين
المصري باسم أمين
أحمد هاني
حقق المصري باسم أمين إنجازًا غير مسبوق باحتلاله المرتبة الـ 35 عالميًا، بالتصنيف الذي أعلنه اليوم السبت، الاتحاد الدولي للشطرنج لشهر ديسمبر الجاري.

ويعد هذا التصنيف أعلى مرتبة يحققها أي لاعب مصري، أو عربي، أو إفريقي، في تاريخ اللعبة.

يذكر أن باسم حقق عددًا من الألقاب هذا العام على المستوى القاري والدولي في الشطرنج، لكن إنجازه الأبرز، هو مساهمته في تتويج منتخب مصر بالميدالية الذهبية بالأولمبياد العالمي للشطرنج، التي أقيمت في جورجيا.

كما كان آخر تتويج لـ باسم الفوز بلقب بطولة هوجوفين المفتوحة للشطرنج التي أقيمت في هولندا.
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