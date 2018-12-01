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فن

محمد إمام يهنئ صلاح عبد الله بزواج ابنته

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:33 م
صدى البلد
محمد بدران
هنّأ المخرج رامي إمام، صديقه الفنان الكبير صلاح عبدالله بزواج نجلته شروق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشر إمام صورة برفقة المخرجة ساندرا نشأت ويتوسطهم الفنان الكبير صلاح عبد الله وعلق قائلًا: "ألف مبروك ياعم صلاح فرح شروق، وعقبال ماتفرح بأولادها، صورة من فرح شروق صلاح عبد الله وفيها صديقتى وحبيبتي الغائبة الحاضرة المخرجة الكبيرة ساندرا نشأت.

وكان الحفل الذى أقيم الخميس الماضي بأحد فنادق القاهرة شهد حضور كوكبة من نجوم الفن، منهم "محمد رياض، رانيا محمود ياسين، محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أحمد فهمي، هنا الزاهد، شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد السعدني، عمر متولي، لقاء سويدان، مي كساب".
محمد إمام يهنئ صلاح عبد الله بزواج ابنته
محمد إمام يهنئ صلاح عبد الله بزواج ابنته
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