محمد إمام يهنئ صلاح عبد الله بزواج ابنته

هنّأ المخرج رامي إمام، صديقه الفنان الكبير صلاح عبدالله بزواج نجلته شروق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





ونشر إمام صورة برفقة المخرجة ساندرا نشأت ويتوسطهم الفنان الكبير صلاح عبد الله وعلق قائلًا: "ألف مبروك ياعم صلاح فرح شروق، وعقبال ماتفرح بأولادها، صورة من فرح شروق صلاح عبد الله وفيها صديقتى وحبيبتي الغائبة الحاضرة المخرجة الكبيرة ساندرا نشأت.



