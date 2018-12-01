تريزيجيه ضمن التشكيلة المثالية لـ شهر نوفمبر في الدوري التركي

اختار موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، المحترف المصري محمود تريزيجيه ضمن التشكيلة المثالية لشهر نوفمبر من الدوري التركي.



ونجح تريزيجيه في تسجيل 5 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى في 13 مباراة خاضها مع الفريق بمسابقة الدوري التركي هذا الموسم.



ويحتل قاسم باشا المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة خلف باشاك شهير "المتصدر" بفارق خمس نقاط، والذى يضم الجناح المصري كريم حافظ، بينما يحتل فناربخشة المركز الـ 15 برصيد 13 نقطة.