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منوعات

أسرار أول زواج لـ سامية جمال.. شبرد كينج أعلن إسلامه من أجلها ونصب عليها.. صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:53 ص
سامية جمال وعبدالله
سامية جمال وعبدالله كينج
أماني إبراهيم
لسنوات طويلة اقترن اسم الفنانة الراحلة سامية جمال بالدنجوان رشدي أباظة، حيث استمرت زيجتهما 19 عاما حتى انفصلا في عام 1977، ولكن كان لـ سامية زواج آخر لم يدم سوى عامين فقط وكان الزواج الأول لها من شاب أمريكي أعلن إسلامه ليتزوج بها.

سافرت الفنانة الراحلة سامية جمال، إلى باريس لتقديم حفلات والمشاركة في بطولة الفيلم الفرنسي "علي بابا والاربعين حرامي"، وهناك تعرف على متعهد حفلات أمريكي يسمى "شبرد كينج"، وتوطدت العلاقة بينهما سريعًا بسبب الأعمال المشتركة.

أعجب شبرد بـ سامية جمال وظل يلاحقها ويطلب منها الزواج، ولكنها كانت ترفض بسبب اختلاف الديانة بينهما، فـ سامية كانت مسلمة وشبرد مسيحي، وكان هذا هو العائق الوحيد لإتمام زواجهما، فـ أعلن شبرد تغيير ديانته وأشهر إسلامه وغّير اسمه إلى "عبدالله كينج".

تزوجا في حفل بسيط وسافرا إلى ولاية تكساس الأمريكية لقضاء شهر العسل، ولكن كان لـ عبدالله غرض آخر من هذا السفر، حيث أقنعها بممارسة عملها والرقص على مسارح الولايات المتحدة، وبالفعل قدمت سامية عروض في أكثر من 15 ولاية أمريكية، وكانت مستمعة بتقديم فنها المحبب.

ظهر الوجه الآخر لـ عبدالله بعد فترة قصيرة من زواجهما، فخلال عملها جنت حوالي 10 آلاف جنيه مصري، ولكن زوجها عبدالله استولى على كل أموالها، فطلبت منه الطلاق وانفصلا رسميا في عام 1953 وعادت إلى مصر.
سامية جمال وعبدالله كينج سامية جمال وعبدالله كينج
سامية جمال وعبدالله كينج سامية جمال وعبدالله كينج
سامية جمال وعبدالله كينج سامية جمال وعبدالله كينج
سامية جمال وعبدالله كينج سامية جمال وعبدالله كينج
سامية جمال وعبدالله كينج سامية جمال وعبدالله كينج
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