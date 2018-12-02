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أخبار العالم

غارات أمريكية تقتل 9 من حركة الشباب في الصومال

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
أفاد الجيش الأمريكي بأنه قتل تسعة مسلحين في غارة جوية استهدفت حركة الشباب الصومالية في بلدة ليبيدي ضمن عملياته لدعم جهود الحكومة لإضعاف شوكة الجماعة المتشددة.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أن الضربة نفذت يوم الجمعة.. وقالت أفريكوم في بيان في وقت متأخر أمس السبت "نقيم حاليا هذه الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل تسعة متشددين" وأشار البيان إلى عدم وجود مدنيين بين القتلى.

وتنفذ الولايات المتحدة غارات جوية دورية في الصومال دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات.
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