غارات أمريكية تقتل 9 من حركة الشباب في الصومال

أفاد الجيش الأمريكي بأنه قتل تسعة مسلحين في غارة جوية استهدفت حركة الشباب الصومالية في بلدة ليبيدي ضمن عملياته لدعم جهود الحكومة لإضعاف شوكة الجماعة المتشددة.





وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أن الضربة نفذت يوم الجمعة.. وقالت أفريكوم في بيان في وقت متأخر أمس السبت "نقيم حاليا هذه الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل تسعة متشددين" وأشار البيان إلى عدم وجود مدنيين بين القتلى.



