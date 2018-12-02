التعليم تطالب المدارس بتوضيح موقف الطلاب من سداد المصروفات

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية، شددت فيه على ضرورة التنبيه على مديري المدارس بضرورة تسجيل موقف الطلاب من سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2018 /2019، وذلك في موعد أقصاه الأحد الموافق 9 ديسمبر الجاري.



وأكدت الوزارة ضرورة تنفيذ ذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك عبر استمارة التلميذ ببوابة مركز معلومات الوزارة.



وقالت الوزارة في خطابها إن هذه التعليمات تأتي بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم بشأن استكمال جميع البيانات الخاصة بالطلاب والمدارس على قاعدة البيانات المركزية، متضمنا موقف سداد المصروفات الدراسية على مستوى الجمهورية على قاعدة البيانات المركزية للوزارة.