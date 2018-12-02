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رياضة

أشرف صبحي يلتقي 300 من شباب المحافظات الحدودية ويعد بتلبية مطالبهم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:38 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية، في إطار حرصه على لقاء شباب مصر من مختلف المحافظات.

عُقد اللقاء على مسرح الوزارة، بمشاركة الشباب والفتيات المشاركين في فعاليات الملتقى التثقيفي للكوادر الشبابية بالمحافظات الحدودية والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون القبائل، وكذا المشاركون في رحلات اعرف بلدك الذي تنفذه الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية لزيارة القاهرة، فضلًا عن المشاركين في دورة الأمن القومي المنفذة داخل أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية.

وبدأ الوزير باستماع طلبات ورغبات الشباب المشاركين في اللقاء من محافظات "شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسوان".

وقدّم أبناء المحافظات الحدودية الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على ما يتم تقديمه من خدمات ملموسة لأبناء شباب المحافظات الحدودية، من خلال البرامج والمشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها، مطالبين بمزيد من البرامج خلال الفترة المقبلة.

وفى معرض رده على الشباب المشاركين، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولى مزيدا من الاهتمام بالمحافظات الحدودية، مطالبًا بأن يتم اختيار شاب وفتاة من كل محافظة من المحافظات الحدودية للاجتماع معهم بصفة دورية؛ لمناقشة المشكلات والاحتياجات المطلوب، والحلول المتاحة.

وعن دور مراكز الشباب، أوضح أن الوزارة تستهدف أن تصبح مراكز الشباب في غاية التنوير من حيث تعددية الأنشطة المنفذة بها من المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية كنهج يتم تعميمه في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المطلوبة بها وتطوير بنيتها الإنشائية.

وحول المشروعات الشبابية والرياضية المقامة في محافظة شمال سيناء، أوضح الدكتور أشرف صبحي إنه قد تم الانتهاء من العديد من المشروعات في شمال سيناء وجار تنفيذ مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استضافة شباب سيناء والمعسكرات التدريبية لفرق المحافظة طوال العام.

وفى هذا السياق، تقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى جيش مصر على دوره القوي والذكي المتفاعل وحرصه على الحفاظ على أبناء شمال سيناء، والقضاء على الإرهاب الأسود، مشيرًا أن الدولة تعكف في الآونة الراهن على التطوير والتنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ووعد الدكتور أشرف صبحي الشباب المشاركين في اللقاء بدراسة كل الطلبات التي تم عرضها وتنفيذها بالتنسيق مع المعنيين بالوزارة، مشيرًا إلى عقد لقاءات أخرى فى الفترة القادمة مع شباب المحافظات الحدودية.
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