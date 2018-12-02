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برلمان

غدا.. احتفالية لمستقبل وطن بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين في البحيرة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:42 م
أشرف رشاد رئيس لجنة
أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
ينظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، ظهر غد الاثنين، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، في الصالة المغطاة باستاد دمنهور بمحافظة البحيرة، تحت رعاية النائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، وذلك في ظل اهتمام الدولة بقضايا الإعاقة وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام متحدي الإعاقة.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية، اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، وعدد من أعضاء الحزب ونوابه، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وحضور أكثر من 600 من متحدي الاعاقة من شتى أنحاء المحافظة.

كما ستشهد الإحتفالية، تكريم الأبطال الرياضيين من متحدي الاعاقة، وفقرات رياضية متنوعة لرياضات متحدي الإعاقة ومنها "كرة سلة كراسي متحركة وكرة الهدف للمكفوفين" وفقرات فنية لمواهب متحدي الإعاقة وكذلك مباراة استعراضية في تنس الطاولة بين بطل العالم الكابتن ابراهيم حمدتو الذي ابهر العالم بلعبه بفمه واللاعب احمد المحص بطل افريقيا والمصنف الرابع على العالم،بالإضافة إلى إلي تقديم الفنان المطرب احمد ناصر نجم ذا ڤويس أغنية الحفل.
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