حبس 8 متهمين ببث 12 قناة فضائية من داخل منزل بالبدرشين.. صور





وأوردت التحريات التي تسلمتها النيابة العامة أن المتهم الرئيسي يدعي نور. ع.ب 35 سنة قام بإنشاء وإدارة مجموعة من القنوات الفضائية، مُتخذًا من أحد العقارات بمنطقة ميت رهينة بمدينة البدرشين بالجيزة مقرًا لبث وإدارة تلك القنوات، فتم مداهمة المقر وضبط هانى. م.ط المدير المسئول، وعدد من العاملين بالقنوات.



أجرت النيابة معاينة تصويرية لموقع القنوات وتبين انه عن عقار تحتل منه القنوات 3 طوابق يحتوي الطابق الثالث علي ادارة ومقر للقنوات وأجهزة البث والطابق الرابع مخصص للكول سنتر والخامس مخصص كإستوديو تصوير، وفحصت النيابة الأحراز التي تضمنت 7 وحدات معالجة مركزية و شاشتي جهاز مونتاج و 13 هارديسك و3 راوتر و7 اختام خاصة بشركة انتاج اعلامي و 14 كاميرا ومايك ولاسلكي و9 اجهزة كمبيوتر بفحصها تبين احتوائها علي برامج تستخدم لإرسال المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية عبر الإنترنت بمراكز البث خارج البلاد ، وبرنامج مونتاج ، وخريطة البرامج الخاصة بالقنوات، ومجموعة كبيرة من المسلسلات، وبرامج خاصة بالقنوات المشار إليها (بدون تصريح) ، ومجموعة كبيرة من الأفلام العربية "بدون موافقة من أصحاب حقوق الملكية الفكرية" ، أمرت النيابة بارسالها جميعها للخبراء الفنيين بالاذاعة والتليفزيون لفحصها.



كما تبين من التحقيقات أن تلك القنوات تعرض منتجات دوائية وعلاجية عبر شاشاتها قد تضر بالمواطنين لإقبالهم علي شرائها دون اعتمادها من الجهات المختصة، حيث تم تحريز 18 ألف عبوة من المنتجات والمستحضرات مجهولة المصدر، وباستمرار التفتيش تم ضبط 20 ألفا و700 جنيه متحصلة من بيع المنتجات مجهولة المصدر، حيث يخصصون أرقاما هاتفية لتلقي المكالمات والمداخلات الهاتفية لبيع تلك المنتجات المجهولة.



وجهت النيابة للمتهمين المحبوسين اتهامات إدارة محطة بدون ترخيص وادارة قناة فضائية وبث بدون ترخيص.

أمرت نيابة البدرشين باشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بحبس 8 متهمين من العاملين في قناة فضائية يتم بثها من داخل منزل بقرية ميت رهينة بينهم المدير المسئول 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط واحضار صاحب القناة.وأجرت النيابة برئاسة المستشار احمد يسري رئيس نيابة البدرشين تحقيقات موسعة في مداهمة ادارة المصنفات 12 قناة فضائية تبث بدون ترخيص من داخل منزل بقرية ميت رهينة حيث استجويت المدير المسئول وعدد من العاملين الذين تم ضبطهم.وكشفت التحقيقات أن معلومات رصدتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ببث 12 قناة فضائية من داخل منزل بقرية ميت رهينة بالبدرشين دون ترخيص.