أول قرار من ماكرون لتهدئة غضب أصحاب السترات الصفراء

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب، اليوم، من رئيس الوزراء إدوار فيليب أن يترأس اجتماعا بحضور زعماء الأحزاب السياسية وممثلين عن متظاهري السترات الصفراء غدا الاثنين.



وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مبادرة تأتي في إطار رغبة السلطة بالحوار مع السترات الصفراء.



وأشارت إلى أن فيليب حاول استقبال ممثلين عن المتظاهرين، الجمعة الماضي، إلا أن الاجتماع فشل بسبب انسحاب أحد الممثلين ورفض آخرين المشاركة فيه.



ووطلب ماكرون من وزير الداخلية كاستانير أن يتم التفكير باعتماد معايير جديدة للحفاظ على الأمن وتجنب ما حدث من أعمال شغب السبت الماضي.



وكان ماكرون قد اجتمع اليوم بعدد من المسؤولين في إطار خلية أزمة لمناقشة الوضع الأمني والتفكير في فرض حالة الطوارئ.



وشهدت العاصمة باريس اشتباكات عنيفة من متظاهري السترات الصفراء المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود والضرائب وتدهور مستوى المعيشة، وعناصر الشرطة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 263 جريحا واعتقال 412 شخصا.





