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رياضة

نجم الأهلى الجديد يكشف تفاصيل رسالة أبو تريكة له بعد انضمامه للأحمر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:41 م
محمد محمود لاعب وادي
محمد محمود لاعب وادي دجلة
حسن العمدة
كشف محمد محمود لاعب وادي دجلة والمنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي عن رسالة محمد أبو تريكة له عقب التوقيع لصفوف النادي الأهلي.

وقال محمد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ابو تريكة ارسل رسالة خاصة لي عبر تويتر بعد انضمامي للنادي الأهلي".

وتابع "تريكة تحدث معي وقال لي مبروك انضمامك للنادي الأهلي ركز والعب واتمرن".

وأضاف لاعب دجلة "تريكة قال لي اتدرب جيدًا وان شاء الله التوفيق هيكون حليفك مع الأهلي".

وأضاف "قابلت تريكة منذ فترة مع منتخب مصر للشباب خلال معسكر لنا في الجزائر وطلب منا التركيز في التدريبات وتمنى لنا التوفيق".
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