أول مرشحة للانتخابات التونسية تتعرض لهجوم أمام منزلها .. صور

تعرضت الدكتورة ليلى الهمامي المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية التونسية لعام 2019، لهجوم من قبل مجهولين حاولوا منع سيارتها من الخروج من منزلها، وألقوا الحجارة عليها.



وقالت الهمامي - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - أن هناك مجهولين يقفون بسياراتهم أمام بيتها ويمنعونها من الخروج ، ويرجمون منزلها بالحجارة.



وأضافت أنها طلبت الشرطة التونسية لكن لم يجبها أحد، رغم اتصالاتها المتكررة.



الجدير بالذكر أن الدكتورة ليلى الهمامي تعمل كمسؤول سياسي بالمفوضية الأوروبية وسيدة أعمال بتونس، ومرشحه للرئاسة في الانتخابات التونسية القادمة وتعتبر أول مرشحة، لمنصب رئيس في العالم العربي، فضلا عن أنها من أكبر المعارضين لحزب النهضة الإخواني .

