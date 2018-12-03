شاهد..احتجاجات المسعفين تضامنًا مع حركة السترات الصفراء بفرنسا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الإثنين،لقطات من احتجاجات المسعفين تضامنًا مع حركة السترات الصفراء بفرنسا،وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود بباريس خلال الفترة الماضية.



وخرج متظاهرو السترات الصفراء في شارع الشانزلزيه في باريس للاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب، وشهدت المظاهرات اشتباكات عنيفة وأعمال شغب مع قوات الأمن.



كما أكدت وسائل إعلام فرنسية وقوع حالة وفاة ثالثة ، ليل السبت، على خلفية احتجاجات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس.

