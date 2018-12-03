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أخبار العالم

أول تعليق إيراني على انسحاب قطر من منظمة أوبك

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
حسام رضوان
علقت إيران على قرار قطر بالانسحاب من منظمة الدول المنتجة للبترول "أوبك"، ووصفته بأنه يظهر خيبة أمل المنتجين الصغار.

وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قال حسين كاظم بور أردبيلي، ممثل إيران لدى "أوبك"، إن قرار الدوحة يظهر خيبة أمل صغار المنتجين من الدور المهيمن للجنة المراقبة التي تقودها المملكة العربية السعودية وروسيا على حد زعمه.

وأشار الوكالة إلى أن تعليقات أردبيلي تظهر التوترات الموجودة داخل المنظمة قبيل اجتماعها هذا الأسبوع لمناقشة كبح الإنتاج وتمديد العمل باتفاقية خفض الإمدادات مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة.

وأضاف "أردبيلي"، أن هذا أمر مؤسف، وادعى أن هناك كثيرًا من أعضاء أوبك الآخرين أصيبوا بخيبة أمل من اتخاذ لجنة المراقبة الوزارية المشتركة قرارات أحادية الجانب بخصوص الإنتاج بدون توافق أوبك المسبق والضروري.

وكان سعد الكعبي وزير الطاقة القطري قد أعلن صباح اليوم، أن قطر ستنسحب من "أوبك"، وأن هذا القرار جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ أوبك بقرار الانسحاب من عضويتها اليوم.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية كانت تعه\ت بسد العجز الإنتاج في سوق النفط نتيجة العقوبات المفروضة على إيران للحفاظ على توازن الأسعار، الأمر الذي يثير امتعاض طهران.

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