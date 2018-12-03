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رياضة

المصري البورسعيدى يكشف حقيقة وفاة مدحت فقوسة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
محمد سمير
كشف المصري البورسعيدي، اليوم الاثنين، عن الحالة الصحية لأسطورته، مدحت فقوسة، نجم الفريق في الستينيات والسبعينيات.

وأوضح المصري أن فقوسة، متواجد حاليا في العناية المركزة بأسوان، بعد إجراء جراحة.

وكان خبر وفاة فقوسة قد انتشر، خلال الساعات الماضية، ما دعا المصري للنفي، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وصعد فقوسة لفريق المصري الأول، عام 1964 على يد المدرب اليوغوسلافي كوكيزا، وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، بعدما حصد لقب بطولة العالم العسكرية، عام 1993، لأول مرة، كمدرب لمنتخب مصر.

ولعب فقوسة للمصري والطيران والأهلي، وتولى تدريب الفريق البورسعيدي، كما عمل مساعدًا لبوشكاش، أسطورة كرة القدم، ودرب الرائد السعودي مرتين.
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