ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

الأنبا ماركوس الأسقف الثالث في تاريخ مطرانية براري بلقاس ودمياط .. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تجليسه بكنيسة مار جرجس.. وهذه قصة زيارته للأنبا بيشوي قبل نياحته بـ 3 أشهر.. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
الأنبا ماركوس
الأنبا ماركوس
محمود زيدان
ولد الأنبا ماركوس في حصة مليج بمحافظة المنوفية عام 1966
عشية صوم الميلاد هذا العام تم تجليسه على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري
كان مقربًا من الأنبا بيشوي وكان يخدمه في دير مارمينا

يُعد الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط وبراري بلقاس، ودير القديسة دميانة الجديد، هو الأسقف الثالث لهذه المطرانية خلفًا الأنبا بيشوي، والأنبا أندراوس، عقب انفصالها عن مطرانية البحيرة.

واستقبلت إيبارشية دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس، السبت، أسقفها الجديد نيافة الأنبا ماركوس، الذي تم اختياره خلفًا لمثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي، الذي رحل عن عالمنا الفاني أول أكتوبر من العام الجاري.

وأقيم حفل الاستقبال وطقس التجليس بدير القديسة دميانة بالبراري، وشارك في الاستقبال محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، وقيادات المحافظة المحلية والتنفيذية والدينية، حيث تتبع براري بلقاس محافظة الدقهلية إداريًا.

كما شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، حفل تجليس الأنبا ماركوس، على كرسي الإيبارشية بكنيسة مار جرجس بغرب مدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب.

وحصل موقع "صدى البلد" على السيرة الذاتية للأنبا ماركوس، الذي تخرج في كلية التجارة عام 1987م، ويعود تاريخ رهبنته إلى عام 1997م، حيث إنه من أبناء دير مارمينا بمريوط.

ولد الأنبا ماركوس، بقرية حصة مليج التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، عام 1966م، التحق بالدير 1994، ونال رتبة الكهنوت عام 2007م، عمل داخل الدير في أعمال متعددة، المزرعة، مجمع العمال، المطبعة.

وتم اختياره كأسقف عام للقاهرة، وهي مُقسمة 10 مناطق للرعاية،، منها خمسة مناطق يخدمها آباء أساقفة مباركين، وتم إضافة أربعة عام 2014، منهم الأنبا أنجيلوس.

وفي الأول من يونيو 2014 قام قداسة البابا تواضروس الثاني برئاسة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وفيه تمَّت استكمال طقس سيامة سبعة من الآباء الأساقفة، من بينهم، نيافة الحَبر الجليل الأنبا ماركوس أسقفًا عامًا في القاهرة.

وفي عشية صوم الميلاد هذا العام 2018 م، تم تجليسه على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، وقد شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في عشية سيامة الأساقفة الجُدُد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبعد تجليسه قام بتسليم خدمته في منطقة حدائق القبة لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام، والذي سيم في نفس اليوم.

وكشف مصدر كنسي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، عن استقبال الأنبا المتنيح بيشوي، للأنبا ماركوس بدير القديسة دميانة ببلقاس قبل نياحته بـ3 أشهر، واصطحبه للدير وأطلعه على المعالم الأثرية للدير وكانت أول زيارة للأنبا ماركوس للدير، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة كانت إيذانًا منه بتسليم الأمانة وإحساسًا داخليًا من الأنبا بيشوي بتولي الأنبا ماركوس المسئولية من بعده.

وأضاف المصدر الكنسي، ويُعد الأنبا ماركوس من أشد المقربين للأنبا بيشوي وتعد كلمته في تنصيبه بالدير القديسة دميانة دليلًا قويًا على قربه منه، لافتًا إلى أن الأنبا ماركوس كان يقوم بخدمة الأنبا بيشوي أثناء تواجد الأخير بدير مارمينا عندما كان راهبًا بالدير وقبل أن ينال الأسقفية.
الأنبا ماركوس الأسقف الثالث في تاريخ مطرانية براري بلقاس ودمياط .. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تجليسه بكنيسة مار جرجس.. وهذه قصة زيارته للأنبا بيشوي قبل نياحته بـ 3 أشهر.. صور
الأنبا ماركوس الأسقف الثالث في تاريخ مطرانية براري بلقاس ودمياط .. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تجليسه بكنيسة مار جرجس.. وهذه قصة زيارته للأنبا بيشوي قبل نياحته بـ 3 أشهر.. صور
الأنبا ماركوس الأسقف الثالث في تاريخ مطرانية براري بلقاس ودمياط .. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تجليسه بكنيسة مار جرجس.. وهذه قصة زيارته للأنبا بيشوي قبل نياحته بـ 3 أشهر.. صور
الأنبا ماركوس الأسقف الثالث في تاريخ مطرانية براري بلقاس ودمياط .. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تجليسه بكنيسة مار جرجس.. وهذه قصة زيارته للأنبا بيشوي قبل نياحته بـ 3 أشهر.. صور
الأنبا ماركوس الأسقف الثالث في تاريخ مطرانية براري بلقاس ودمياط .. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تجليسه بكنيسة مار جرجس.. وهذه قصة زيارته للأنبا بيشوي قبل نياحته بـ 3 أشهر.. صور
الأنبا ماركوس الأسقف الثالث في تاريخ مطرانية براري بلقاس ودمياط .. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تجليسه بكنيسة مار جرجس.. وهذه قصة زيارته للأنبا بيشوي قبل نياحته بـ 3 أشهر.. صور
الأنبا ماركوس الأسقف الثالث في تاريخ مطرانية براري بلقاس ودمياط .. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تجليسه بكنيسة مار جرجس.. وهذه قصة زيارته للأنبا بيشوي قبل نياحته بـ 3 أشهر.. صور
الأنبا ماركوس الأسقف الثالث في تاريخ مطرانية براري بلقاس ودمياط .. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تجليسه بكنيسة مار جرجس.. وهذه قصة زيارته للأنبا بيشوي قبل نياحته بـ 3 أشهر.. صور
loading...

ترشيحاتنا

جمال الغندور ينهي تعاقده مع قناة بيراميدز

رسميا .. فرانس فوتبول تكشف عن ترتيب المرشحين للكرة الذهبية

أيمن يونس يوجه رسالة خاصة إلى محمود الخطيب

الأردن يفاجئ أبناء قطاع غزة المقيمون في المملكة بقرارات سعيدة

الإنتاج الحربي: رشاش جديد يطلق 800 طلقة في الدقيقة ويصيب الهدف على بعد 3 كم

تامر أمين يقبل يد فاطمة عيد على الهواء..فيديو

ضبط رجل وسيدة نصبا على أخرى في 27 مليون جنيه بدعوى توظيفها

طرق بسيطة لتغيير ديكورات منزلك لشتوي والحصول على تدفئة

خطاب جديد من التعليم للمديريات حول تفاصيل امتحانات أولى ثانوي

بن سلمان يكشف عن قاتل رفيق الحريري

السياح الروس يفاجئون المسئولين برغبتهم في السفر إلى مصر

رانيا يوسف تكشف هوية الشخص سبب أزمة الفستان المثير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو
القومية للإنتاج الحربي: نستهدف تعميق التصنيع العسكري المحلي ..فيديو
الغباري: إيديكس رسالة للعالم بأن مصر آمنة ونجحت في مواجهة الإرهاب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟