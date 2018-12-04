الأنبا ماركوس الأسقف الثالث في تاريخ مطرانية براري بلقاس ودمياط .. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تجليسه بكنيسة مار جرجس.. وهذه قصة زيارته للأنبا بيشوي قبل نياحته بـ 3 أشهر.. صور

ولد الأنبا ماركوس في حصة مليج بمحافظة المنوفية عام 1966

عشية صوم الميلاد هذا العام تم تجليسه على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري كان مقربًا من الأنبا بيشوي وكان يخدمه في دير مارمينا





يُعد الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط وبراري بلقاس، ودير القديسة دميانة الجديد، هو الأسقف الثالث لهذه المطرانية خلفًا الأنبا بيشوي، والأنبا أندراوس، عقب انفصالها عن مطرانية البحيرة.





واستقبلت إيبارشية دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس، السبت، أسقفها الجديد نيافة الأنبا ماركوس، الذي تم اختياره خلفًا لمثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي، الذي رحل عن عالمنا الفاني أول أكتوبر من العام الجاري.





وأقيم حفل الاستقبال وطقس التجليس بدير القديسة دميانة بالبراري، وشارك في الاستقبال محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، وقيادات المحافظة المحلية والتنفيذية والدينية، حيث تتبع براري بلقاس محافظة الدقهلية إداريًا.





كما شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، حفل تجليس الأنبا ماركوس، على كرسي الإيبارشية بكنيسة مار جرجس بغرب مدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب.





وحصل موقع "صدى البلد" على السيرة الذاتية للأنبا ماركوس، الذي تخرج في كلية التجارة عام 1987م، ويعود تاريخ رهبنته إلى عام 1997م، حيث إنه من أبناء دير مارمينا بمريوط.





ولد الأنبا ماركوس، بقرية حصة مليج التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، عام 1966م، التحق بالدير 1994، ونال رتبة الكهنوت عام 2007م، عمل داخل الدير في أعمال متعددة، المزرعة، مجمع العمال، المطبعة.





وتم اختياره كأسقف عام للقاهرة، وهي مُقسمة 10 مناطق للرعاية،، منها خمسة مناطق يخدمها آباء أساقفة مباركين، وتم إضافة أربعة عام 2014، منهم الأنبا أنجيلوس.





وفي الأول من يونيو 2014 قام قداسة البابا تواضروس الثاني برئاسة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وفيه تمَّت استكمال طقس سيامة سبعة من الآباء الأساقفة، من بينهم، نيافة الحَبر الجليل الأنبا ماركوس أسقفًا عامًا في القاهرة.





وفي عشية صوم الميلاد هذا العام 2018 م، تم تجليسه على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، وقد شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في عشية سيامة الأساقفة الجُدُد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبعد تجليسه قام بتسليم خدمته في منطقة حدائق القبة لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام، والذي سيم في نفس اليوم.





وكشف مصدر كنسي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، عن استقبال الأنبا المتنيح بيشوي، للأنبا ماركوس بدير القديسة دميانة ببلقاس قبل نياحته بـ3 أشهر، واصطحبه للدير وأطلعه على المعالم الأثرية للدير وكانت أول زيارة للأنبا ماركوس للدير، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة كانت إيذانًا منه بتسليم الأمانة وإحساسًا داخليًا من الأنبا بيشوي بتولي الأنبا ماركوس المسئولية من بعده.



