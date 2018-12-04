خبير اقتصادي يكشف أسباب تحرير الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولار الجمركي هو السعر الذى يحسب على أساسه الرسوم الجمركية والقيمة المضافة وجميع المشتملات الحسابية وسعره كان ثابتا لفترة طويلة للحفاظ على سعر الصرف فى السوق ، وتم وضع قوائم سلعية لزيادة الرسوم الجمركية عليها فى حالة الثبات.



وأضاف ان الغاء التعامل بالدولار الجمركي على قائمة السلع التى تراها وزارة المالية استفزازية جاء مدفوعا بقرارات أخرى تتعلق بالحفاظ على السوق، ويطبق على 440 بندا جمركيا لعدد من السلع.



وأوضح أن وزارة المالية أقدمت على اتخاذ القرار لزيادة الحصيلة الجمركية بواقع 9 مليارات جنيه فى السنة وتقليل عجز الموازنة وتخفيض فاتورة الاستيراد ، إضافة الى الاهتمام بالصناعة الوطنية.



وحول تأثير القرار على السيارات خاصة الأوروبية قال السيد ان أسعار السيارات سترتفع حوالى 8% بعيدا عن القرار، لافتا الى انه من صالح مصر عدم خفض أسعار السيارات لأن الطرق الداخلية غير قابلة لاستيعاب هذا الكم الهائل وقد تتحول القاهرة الى جراج كبير اذا تحركت كل السيارات فى وقت واحد.