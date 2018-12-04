ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

هكذا فعل كلب بوش الأب بعد وفاته

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:22 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مؤثرة تظهر كلب الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب وهو يجلس في أسى أمام تابوته في هيوستن.

ظهر الحزن على الكلب "سولي" وهو من فصيلة "لابرادور"، والذى ظل رفيقًا للرئيس الأمريكي، منذ شهر يوليو الماضي، عقب وفاة زوجته باربرا بوش.

يذكر أن الكلب "سولي" مدرب لخدمة المسنين، والذي تم تدريبه في مؤسسة "فيت دوجز" لمساعدة المتقاعدين من كبار السن والعجز، والذي سينتقل لخدمة متقاعدين آخرين.
loading...

ترشيحاتنا

الحكم على 26 متهما في خلية أبو العزم الإرهابية.. اليوم

لجنة الحكام تكشف حقيقة استبعاد الصباحي ومعروف من مباريات للزمالك.. فيديو

نيفين جامع: نولد أفكار الشباب لاستغلال مهاراتهم في تنفيذ المشروعات.. فيديو

علي جمعة: العذاب الأليم عقوبة الشفافية في الدنيا والآخرة بهذه الحالة

استمرار حملة 100 مليون صحة بجامعة العريش

هكذا فعل كلب بوش الأب بعد وفاته

لا ترمي الأرز المعجن.. إليك طرق إنقاذه

تامر حسنى يبدأ تصوير نصب تذكارى الأسبوع المقبل

رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي

تعرف على فوائد تناول عصير القصب يوميا

أمريكا: لا نستطيع تأكيد الهجوم الكيماوي على مدينة حلب السورية

محمد عبده يحيي حفلا في الكويت.. 14 ديسمبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات.. فيديو
عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو
رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات
محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟