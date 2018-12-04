هكذا فعل كلب بوش الأب بعد وفاته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مؤثرة تظهر كلب الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب وهو يجلس في أسى أمام تابوته في هيوستن.



ظهر الحزن على الكلب "سولي" وهو من فصيلة "لابرادور"، والذى ظل رفيقًا للرئيس الأمريكي، منذ شهر يوليو الماضي، عقب وفاة زوجته باربرا بوش.



يذكر أن الكلب "سولي" مدرب لخدمة المسنين، والذي تم تدريبه في مؤسسة "فيت دوجز" لمساعدة المتقاعدين من كبار السن والعجز، والذي سينتقل لخدمة متقاعدين آخرين.

