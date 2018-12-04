أحمد العوضي ينضم لـ كلبش 3

كشف الفنان أحمد العوضي عن انضمامه لفريق عمل الجزء الثالث من مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2019.



ونشر العوضي صورة له بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء توقيع العقد وعلق قائلا: "كلبش 3 بروسلي .. الدبابات البشرية".



وبدأ كرارة تصوير مشاهد الجزء الثالث من كلبش في العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج بيتر ميمي.











