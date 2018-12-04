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محافظات

وكيل صحة الدقهلية يجتمع بهيئة التمريض لمتابعة الاستعدادات لحملة فيروس C.. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:50 م
وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بهيئة التمريض
همت الحسينى
اجتمع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء، مع أعضاء هيئة التمريض ورؤساء التمريض بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية، ضمن الاستعدادات التي أولاها وكيل الوزارة لمبادرة المسح الشامل لفيروس C على مستوى الجمهورية.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الإعداد الجيد للعمل من خلال الاستعداد بالتدريب الجيد، وتناول الاجتماع مناقشة عدد الفرق والمستهدف من عملية المسح وإزالة أى معوقات وتكوين الفريق وأماكن تواجد الفرق الثابتة والمتحركة.

وأكد مكى على دور الممرضة داخل فريق المسح وأنها الركيزة الأساسية للفريق خلال عملية المسح، حيث يتطلب منها الدقة والتركيز خلال عملية الفحص.
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بهيئة التمريض لمتابعة الاستعدادات لحملة فيروس C.. صور
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بهيئة التمريض لمتابعة الاستعدادات لحملة فيروس C.. صور
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بهيئة التمريض لمتابعة الاستعدادات لحملة فيروس C.. صور
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