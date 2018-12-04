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برلمان

رياضة النواب تواصل جلسات الاستماع حول قانون الرياضة لليوم الثالث.. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:07 م
صدى البلد
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس اللجنة، لليوم الثالث على التوالي عقد جلسات استماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية للاستماع لرؤاهم حول الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وشارك في اجتماع اليوم ممثلون من أندية القسم الأول بالدوري الممتاز، على رأسهم النادى الأهلى ممثلا في العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ومحمد الجارحي وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة.

واستمعت اللجنة خلال الجلسة لكافة الآراء المتعلقة بالقانون وآثاره الايجابية والسلبية وما هو مستحق للتعديل وما هو جيد في مجمله لا يقبل التعديلات ويتماشى مع رؤى تطوير المنظومة الرياضية.

ودارت أبرز النقاشات حول تضارب المصالح في مركز التحكيم، وضرورة استقلاليته وأن يتبع وزارة العدل بدلا من اللجنة الأوليمبية وأن يكون هيئة مستقلة أحكامها ملزمة للجميع مع ضرورة تقليل درجات التقاضي بحيث تكون درجتين بدلا من 5.

وأوضح المهندس أشرف رشاد، أننا نستهدف الوصول لقناعة تامة بأن قانون الرياضة يتواكب مع جميع الأطروحات الايجابية القادرة على النهوض بالمنظومة لأبهى صورها، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع حول القرار النهائى الذي ستقتنع به اللجنة من حيث إجراء تعديلات من عدمه.

ويأتي هذا الاجتماع فى إطار سلسلة الاجتماعات التي تنتوي اللجنة عقدها خلال الفترات الحالية مع رؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية، ورؤساء أندية الدورى.
رياضة النواب تواصل جلسات الاستماع حول قانون الرياضة لليوم الثالث.. صور
رياضة النواب تواصل جلسات الاستماع حول قانون الرياضة لليوم الثالث.. صور
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