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خالد الحسيني: نقل مقر الرئاسة والبرلمان إلى العاصمة الإدراية يناير 2020

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:57 م
العميد خالد الحسيني
العميد خالد الحسيني ، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الادراية
حسام الحارتي
قال العميد خالد الحسيني ، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدراية، إنه سيتم نقل جميع الوزارات داخل القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة عام 2020 ، بالإضافة إلى نقل البرلمان والرئاسة المصرية.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة " ، أنه يتم التنفيذ على أعلى مستوى بسرعة عالية للغاية ، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء لتخفيف الزحام الشديد داخل القاهرة.

وأوضح أن بناء العاصمة الإدارية يتم خارج ميزانية الدولة المصرية ، مشيرا إلى وجود سياسة استثمارية لتوفير مصادر الدخل التي تنفق على البنية التحتية للعاصمة .

وأكد أنه يتم العمل الآن داخل المرحلة الأولى على مساحة 40 ألف فدان، مشيرا إلى بيع أكثر من 70 % من المرحلة الأولى قبل الانتهاء منها.
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