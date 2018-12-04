خالد الحسيني: نقل مقر الرئاسة والبرلمان إلى العاصمة الإدراية يناير 2020



وأكد أنه يتم العمل الآن داخل المرحلة الأولى على مساحة 40 ألف فدان، مشيرا إلى بيع أكثر من 70 % من المرحلة الأولى قبل الانتهاء منها.

قال العميد خالد الحسيني ، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدراية، إنه سيتم نقل جميع الوزارات داخل القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة عام 2020 ، بالإضافة إلى نقل البرلمان والرئاسة المصرية.وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة " ، أنه يتم التنفيذ على أعلى مستوى بسرعة عالية للغاية ، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء لتخفيف الزحام الشديد داخل القاهرة.وأوضح أن بناء العاصمة الإدارية يتم خارج ميزانية الدولة المصرية ، مشيرا إلى وجود سياسة استثمارية لتوفير مصادر الدخل التي تنفق على البنية التحتية للعاصمة .