ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
البهى عمرو
قام شريف حسنى زوج نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، بتقبيل يدها على الهواء، موضحا «لو مبستش إيديها هنضرب لما أروح البيت».

وأضاف شريف خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دى ام سي تقديم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، أن زوجته ويزو طباخة ماهرة مؤكدًا أنها تستطيع عمل كل الأكلات.

وأشار إلى أنه يحب الأكل من يدها، معلقًا « قبل الجواز ماكنتش بتعمل اكل لكن بعد الجواز حاجة تانية».

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
loading...

ترشيحاتنا

حفيظ دراجي يثير أزمة بين الجزائريين والمغاربة بسبب أمم إفريقيا 2019

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

هداف الدوري الإنجليزي يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى محمد صلاح

قد توفر المليارات للاقتصاد.. النقود البلاستيكية قريبا في مصر

موجز البلد | مشادة حول مكافأة نهاية خدمة الزوجة.. الحضري يذبح عجلا.. وراموس يبكي

تامر أمين: جوزيه وجه صدمة قاسية للأهلي.. وهذا هو المدرب الجديد للفريق.. فيديو

محمد هنيدي: تم فصلى من حقوق وأكاديمية الفنون لهذا السبب

كلوب يتحدث عن إصابة ماني وعقوبته بعد احتفال مباراة إيفرتون

محمد صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

رسالة من الملك سلمان إلى أمير قطر

تعرف على سبب قول كلمة غفرانك بعد الخروج من الخلاء.. فيديو

مستشار المفتي يرد على أسئلة طالبات جامعة المنوفية عن تهذيب الحواجب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو
شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب
نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو
مدير معهد القلب يكشف عن كارثة تهدد صحة المصريين
مدير معهد القلب: صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟