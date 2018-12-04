شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب

قام شريف حسنى زوج نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، بتقبيل يدها على الهواء، موضحا «لو مبستش إيديها هنضرب لما أروح البيت».



وأضاف شريف خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دى ام سي تقديم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، أن زوجته ويزو طباخة ماهرة مؤكدًا أنها تستطيع عمل كل الأكلات.



وأشار إلى أنه يحب الأكل من يدها، معلقًا « قبل الجواز ماكنتش بتعمل اكل لكن بعد الجواز حاجة تانية».



يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

