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اقتصاد

المبعوث التجارى البريطانى: الوضع المستقر للاقتصاد المصرى يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:58 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال جيفرى دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، إن بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون المصري البريطاني المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على وتيرة التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف دونالدسون، خلال لقائه مع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتًا إلى أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في مجالات التعليم والتعليم العالى والتدريب الفني والمهنى وبناء القدرات والرعاية الصحية.

وأكد أن الوضع المستقر للاقتصاد المصرى حاليًا يبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال البريطاني لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بالسوق المصرية، مشيرًا الى إمكانية تفعيل التعاون بين المكاتب التجارية المصرية بقارة أفريقيا والمبعوثين التجارين البريطانيين بدول القارة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة بالقارة السمراء.

وأشار المبعوث التجارى البريطانى إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك وغرفة التجارة البريطانية في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات.
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