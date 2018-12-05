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منوعات

دراسة صادمة: النوم يسبب أمراض القلب ويؤدي إلى الوفاة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:57 م
مشاكل النوم
مشاكل النوم
أماني إبراهيم
توصلت دراسة حديثة إلى أن عدد ساعات النوم قد تؤدي إلى مشاكل في القلب وقد تسبب مضاعفات ينتج عنها الوفاة.

واكتشف الباحثون أن كثرة النوم قد تصيب بأمراض القلب أو الأوعية الدموية في الدماغ، ولكن هذا التأثير على الأشخاص الذين ينامون أكثر من 8 ساعات يوميًا مقارنة بمن ينامون ما بين ست إلى ثماني ساعات يوميا، وفقًا لـصحيفة "جارديان" البريطانية.

وشملت الدراسة بيانات من 116 ألف شخص، وتتراوح أعمارهم بين 35 و 70 عاما من 21 دولة مختلفة.

واتضح في الدراسة أن المشاركين الذين ينامون بين 8 و9 ساعات في اليوم أكثر عرضة بنسبة 5% للإصابة بهذه الأمراض، أكثر من الذين ينامون من 6 إلى 8 ساعات.

وتزداد نسبة الخطر بشكل أكبر للذين ينامون من 9 إلى 10 ساعات في اليوم، فلديهم فرصة أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 41% أو الوفاة.

وكتب الفريق الدولي في مجلة القلب الأوروبي أن "النوم ضروري لصحة الإنسان، حيث يقضي الناس نحو ثلث أعمارهم نوما، ويعتبر سلوكًا مهمًا في نمط الحياة ولكن كثرة ساعات النوم يمكن أن تؤثر على القلب والأوعية الدموية وتؤدي إلى الموت".

وقال البروفيسور سالم يوسف، من جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا: "يجب على العامة أن يحصلوا على نوم ما بين ست إلى ثماني ساعات يوميًا".
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