فحص 5197 حالة ضمن حملة فيروس سي بـ سيناء في اليوم الرابع

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم فحص 5411 شخصا في رابع أيام الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية الضغط والسمنة والسكر؛ تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة.



وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أن الفحوصات أظهرت إيجابية 214 شخصا لفيروس سي. في حين اظهرت النتائج 5197 حالة سلبية.



وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء إن الحملة تستهدف 254 ألفا و697 شخصا بمشاركة 120 فريقا طبيا موزعين على 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة من خلال الحملة إلى جانب 20 فريقًا متحركًا في مختلف المناطق والتجمعات، وهناك 6 فرق طبية مخصصة لفحص أبناء المحافظة من المنقولين من الشيخ زويد ورفح إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة.