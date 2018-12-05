حمادة صدقي: خسارة الجونة أمام الأهلي سوء حظ

قال حمادة صدقي المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إن خسارة لاعبيه من الأهلي "سوء توفيق"، عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف ، فى لقاء مؤجل من الاسبوع السابع من الدوري الممتاز .



وتحدث صدقي في المؤتمر الصحفي الذي عقب خسارة فريقه من الأهلي 2-1: "ما حدث مجرد سوء توفيق. كان بإمكاننا الخروج بنتيجة إيجابية، هذا كان سيحدث لولا سوء الحظ في الهدف الثاني للأهلي".



وأكد "خضت 6 تدريبات فقط قبل مواجهة الأهلي، وإصابة أحمد مجدي أثرت على رتم الفريق، وموقفنا حرج في الدوري، كل نقطة مؤثرة. كنا نريد نقطة على الأقل، فرص الجونة في الاستمرار مثل فرص عدة فرق، الصراع للبقاء سيستمر حتى نهاية الموسم".



ووصل الأهلي للنقطة رقم 17 من 9 مباريات لعبهم في الدوري المصري هذا الموسم، ويتبقى له 6 مباريات مؤجلة في المسابقة،بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.