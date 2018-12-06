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أخبار العالم

شاهد.. أحد قيادات السترات الصفراء يحذر ماكرون: سندخل قصر الإليزيه

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:32 ص
صدى البلد
حسام جابر
حذر أحد المؤسسين لحركة "السترات الصفراء" أن المتظاهرين إذا احتشدوا أمام قصر الإليزيه فسوف يدخلونه.

وأوضح إريك درويه، أحد الذين بدأوا تظاهرات السترات الصفراء، خلال حوار على قناة "بي أف أم تي في"، أن المتظاهرين يمكنهم أن يدخلوا إلى قصر الإليزيه الذي يشكل "رمز الحكومة الحالية" بحسب رأيه.




وخلال الحوار على القناة، عرض مقدم البرنامج، بروس توسانت، محتوى إحدى دعوات إريك درويه والذي جاء فيها:" الجميع يريدون الذهاب إلى أعلى (قصر الإليزيه) إنه رمز الحكومة".

فسأله المذيع: "إذا وصلتهم أمام الإليزيه، ماذا ستفعلون"، فرد الضيف: "حسنا، سندخله".

وتخشى الحكومة موجة تظاهرات وأعمال تخريب واسعة خلال السبت المقبل في باريس وعلى مقربة من الإليزيه.
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