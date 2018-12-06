ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

حريق بأحد مستودعات شركة الإسكندرية للبترول صباح اليوم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى خلاف -مايكل عياد
إندلع حريق بأحد مستودعات النافتا التابع للشركة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس نظرًا للأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد من أمطار ورعد وموجات من البرق.

وقال الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول،  إنه تم على الفور رفع درجة الاستعداد في الشركة وفى جميع شركات المنطقة الجغرافية البترولية المحيطة وتطبيق خطة الطوارئ المناسبة لمثل هذه الظروف، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدنى التابعة لشركات البترول ومحافظة الإسكندرية والقوات المسلحة.

وأوضح "بهجت" أنه جار التعامل مع الحريق وتفريغ المنتج من المستودع مع القيام بالتبريد اللازم لجسم المستودع، مشيرًا إلى أنه لا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح وجار عمليات السيطرة على الحريق وإخماده ، مشيرًا إلى استمرار انتظام عمل الوحدات الإنتاجية بمعمل التكرير.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فور حدوث الحريق تكليفات عاجلة بتشكيل لجنة فنية لتقييم الموقف ومتابعة مستجدات الأمور وإعداد تقرير نهائي بالموقف.
loading...

موضوعات متعلقة

رئيس شركة «إنبي»: طرح 24% من أسهم الشركة بالبورصة

السيطرة على حريق بمستودع شركة مصر للبترول بسوهاج

الملا يتابع سير العمل فى الوحدات الإنتاجية بمعمل تكرير الإسكندرية للبترول

الملا: استمرار تطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول

عبدالخالق: 5 مشروعات استثمارية جديدة لشركة النصر للبترول

مذكرة تفاهم بين الاسكندرية للبترول وبترومنت

ترشيحاتنا

البترول يتراجع بسبب ضعف أسواق الأسهم.. والأنظار تتجه لاجتماع أوبك

استقالة 18 نائبا بالبرلمان الإيراني

الإسماعيلي يفشل في الإبقاء على فييرا

حريق بأحد مستودعات شركة الإسكندرية للبترول صباح اليوم

تعرف على حكام مباراة الزمالك والمصري اليوم بالدوري الممتاز

أوناي ايمري يطالب مدافع أرسنال برفع رأسه بعد مباراة مانشستر يونايتد

فيديو جراف: أسرار تروى لأول مرة.. قصة راهبة أنقذت البابا فرنسيس من الموت

حكم مس المصحف دون وضوء

ترامب يتجاهل بيل وهيلاري كلينتون في تأبين بوش.. فيديو

الاستثمار: 204 مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمار 11.5 مليار دولار

علاجات منزلية للتخلص من مشكلة جفاف العين

دفاع البريميرليج ينهار بالكامل للمرة الأولى منذ 8 سنوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

فيديو

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم.. فيديو
النعسانى عن فوز أبو العينين برئاسة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: يستحق بجدارة.. فيديو
نصائح مهمة من المرور للسائقين فى الطقس السيئ.. فيديو
فيديو جراف: أسرار تروى لأول مرة.. قصة راهبة أنقذت البابا فرنسيس من الموت
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟