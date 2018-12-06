حريق بأحد مستودعات شركة الإسكندرية للبترول صباح اليوم



وقال الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، إنه تم على الفور رفع درجة الاستعداد في الشركة وفى جميع شركات المنطقة الجغرافية البترولية المحيطة وتطبيق خطة الطوارئ المناسبة لمثل هذه الظروف، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدنى التابعة لشركات البترول ومحافظة الإسكندرية والقوات المسلحة.



وأوضح "بهجت" أنه جار التعامل مع الحريق وتفريغ المنتج من المستودع مع القيام بالتبريد اللازم لجسم المستودع، مشيرًا إلى أنه لا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح وجار عمليات السيطرة على الحريق وإخماده ، مشيرًا إلى استمرار انتظام عمل الوحدات الإنتاجية بمعمل التكرير.



وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فور حدوث الحريق تكليفات عاجلة بتشكيل لجنة فنية لتقييم الموقف ومتابعة مستجدات الأمور وإعداد تقرير نهائي بالموقف.

إندلع حريق بأحد مستودعات النافتا التابع للشركة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس نظرًا للأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد من أمطار ورعد وموجات من البرق.