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تعليم

الاستعاضة الصناعية بين الحاضر والمستقبل.. مؤتمر علمي بـ أسنان طنطا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:03 م
صدى البلد
أحمد على
أعلنت الدكتورة عبير دراج، القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان، عن تنظيم الكلية لمؤتمر الاستعاضة الصناعية الأول على مستوى الجامعات المصرية تحت عنوان "الاستعاضة الصناعية بين الحاضر والمستقبل" بمركز المؤتمرات بالجامعة يومي 13-14 فبراير المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشادت دراج، بدور الجامعة فى دعم ورعاية المؤتمرات، مؤكدة أن المؤتمر يسعى إلى نقل الخبرات بين الأجيال من الأساتذة وشباب الخريجين في مجال الاستعاضة الصناعية، وعرض الجديد والحديث فى هذا المجال.

من جانبه، أشار الدكتور علي الشيخ رئيس قسم الاستعاضة بالكلية ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى مد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية في هذا المجال، ومناقشة أحدث المستجدات وطرق العلاج الحديثة في الاستعاضة الصناعية للوجه والفكين، إلى جانب تعريف الأطباء بما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية في مجال التشخيص والعلاج، مضيفًا أن المؤتمر يشارك به محاضرون من جامعات طنطا والقاهرة والإسكندرية وعين شمس والمنصورة والأزهر والمنيا.

من جانبه أوضح الدكتور محمد مأمون الشيخ مقرر المؤتمر أنه سينعقد على هامش المؤتمر عدد من ورش العمل بهدف تدريب الأطباء على أحدث المستجدات في مجال زراعة الأسنان واستخداماتها المختلفة في الاستعاضة الصناعية، بالإضافة إلى عقد مسابقة بين شباب الباحثين لاختيار أفضل ملصق علمي في مجال الاستعاضة الصناعية، كما سيتم تكريم بعض رموز هذا المجال على مستوى الجامعات المصرية.
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