الاستعاضة الصناعية بين الحاضر والمستقبل.. مؤتمر علمي بـ أسنان طنطا

أعلنت الدكتورة عبير دراج، القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان، عن تنظيم الكلية لمؤتمر الاستعاضة الصناعية الأول على مستوى الجامعات المصرية تحت عنوان "الاستعاضة الصناعية بين الحاضر والمستقبل" بمركز المؤتمرات بالجامعة يومي 13-14 فبراير المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وأشادت دراج، بدور الجامعة فى دعم ورعاية المؤتمرات، مؤكدة أن المؤتمر يسعى إلى نقل الخبرات بين الأجيال من الأساتذة وشباب الخريجين في مجال الاستعاضة الصناعية، وعرض الجديد والحديث فى هذا المجال.





من جانبه، أشار الدكتور علي الشيخ رئيس قسم الاستعاضة بالكلية ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى مد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية في هذا المجال، ومناقشة أحدث المستجدات وطرق العلاج الحديثة في الاستعاضة الصناعية للوجه والفكين، إلى جانب تعريف الأطباء بما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية في مجال التشخيص والعلاج، مضيفًا أن المؤتمر يشارك به محاضرون من جامعات طنطا والقاهرة والإسكندرية وعين شمس والمنصورة والأزهر والمنيا.



