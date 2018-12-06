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رياضة

أجيري يرفض المنتخبات العربية ويطلب أفريقي لـ ودية مارس

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:56 م
خافير اجيري
خافير اجيري
نور عادل
طالب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من اتحاد الكرة، إقامة مباراة ودية في شهر مارس المقبل، مع أحد منتخبات الصف الأول في قارة أفريقيا.

واكد اجيري لمسئولو الجبلايةـ، رفضه مواجهة اي منتخب عربي خلال شهر مارس، خاصة وانه يبحث عن استعداد قوي لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ومن المقرر ان يبدأ اتحاد الكرة المصري تجهيز المباراة الودية- وفق طلبات المدرب المكسيكي- خاصة وان الجبلاية تبحث عن نتيجة ايجابية خلال مسابقات كان 2019.

وحسم منتخب مصر تأهله لكأس الأمم الأفريقية 2019؛ بعدما فاز على منتخب سوازيلاند في الجولة الرابعة من عمر التصفيات.

وحتى الان لم يحسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم أمر الدولة التي ستسضيف نسخة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما كانت قد قررت في وقت سابق سحب التنظيم من الكاميرون.
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