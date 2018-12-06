إلغاء مباراة الأهلي وسموحة بسبب الأمطار

تقرر إلغاء مباراة فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ أمام مضيفه سموحة، بسبب سوء الأحوال الجوية ومن المقرر أن يتم تحديد موعد جديد لها لاحقا.



وكان فريق الاهلي مواليد ١٩٩٩ سافر أمس الأربعاء إلى الإسكندرية؛ لخوض المباراة اليوم أمام سموحة ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الجمهورية، ولكن الحكم قرر إلغاءها بسبب مياه الأمطار التي أغرقت أرضية الملعب، لتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة.



يذكر أن فريق ١٩٩٩ يتصدر ترتيب بطولة الجمهورية، برصيد ٣٢ نقطة، بفارق ٤ نقاط عن ملاحقه إنبي.