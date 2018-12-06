ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إلغاء مباراة الأهلي وسموحة بسبب الأمطار

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تقرر إلغاء مباراة فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ أمام مضيفه سموحة، بسبب سوء الأحوال الجوية ومن المقرر أن يتم تحديد موعد جديد لها لاحقا.

وكان فريق الاهلي مواليد ١٩٩٩ سافر أمس الأربعاء إلى الإسكندرية؛ لخوض المباراة اليوم أمام سموحة ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الجمهورية، ولكن الحكم قرر إلغاءها بسبب مياه الأمطار التي أغرقت أرضية الملعب، لتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة.

يذكر أن فريق ١٩٩٩ يتصدر ترتيب بطولة الجمهورية، برصيد ٣٢ نقطة، بفارق ٤ نقاط عن ملاحقه إنبي.
loading...

ترشيحاتنا

البحرين توجه تحذيرا ناريا لـ تميم وأردوغان

فيديوجراف| نهر الدم في بوروندي يكشف عن سجن لتعذيب المعتقلين

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. فيديو

7 نجوم يغيبون عن الزمالك في لقاء المصري الليلة

ربة منزل تضرب مدرس وتكسر ذراعه.. لهذا السبب

الإفتاء توضح الحالات التي يجوز فيها وضع التاتو

اسرار تفضيل تراوري اللعب لـ بيراميدز على حساب الأهلي والزمالك

الحكومة توافق على تخصيص عدد من الأراضي للمنفعة العامة

أنيس البدري يكشف لـ صدى البلد: كواليس ضرب الأهلي وموقفه من الانضمام للأحمر

قاتلة.. ملكة جمال السجون في البرازيل.. صور

محسن صالح يكشف سرا له أثناء تدريب الإسماعيلي

نتنياهو يلمح إلى تحرك إسرائيلي داخل لبنان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

فيديو

شاهد.. احتجاجات فى البصرة العراقية على غرار تظاهرات فرنسا بالسترات الصفراء
فيديوجراف| الإمارات تسمح لذوي الإعاقة بقيادة الطائرات في حدث استثنائي
شهيرة الرافعي: دور مهم للإعلام في التعريف بجهود جهاز تنمية المشروعات..فيديو وصور
المعداوي: لابد من إعادة النظر في محتوى مادة التربية الوطنية.. فيديو
شاهد.. استبدال البشر بالروبوتات في تقديم الطعام بالمحلات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟