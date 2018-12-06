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تعليم

إقبال كبير على معرض الملابس بإعلام الأزهر.. صور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
محمد شحتة
افتتح الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام يرافقه الدكتور محمود الصاوى وكيل الكلية المعرضً الخيرى الأول للملابس الجاهزة للطلاب.

وأكد غانم، أن المعرض يقام بالكلية تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة لطلاب الجامعة كافة، ويأتي في إطار خطة الكلية للرعاية الاجتماعية للطلاب لتخفيف الأعباء المادية على كاهل الطلاب، و تشجيع التكافل الاجتماعي ودعم غير القادرين لمجابهة متطلبات الحياة ويضم العديد من الأقسام ومعروضات عديدة من ملابس وأحذية وغيرها من السلع التى يستفيد منها الطلاب.

وأشار الدكتور محمود الصاوى وكيل الكلية أن المعرض يقام في إطار التعاون بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الأساتذة ضم جناحان أحداهما للملابس الجديدة مختلفة الأنواع والتى تباع بأسعار رمزية واخر للملابس المستعملة والتى تقدم مجانا لمن يرغب من الطلاب مشيرا إلى أن المعرض الذى يقام على مدار يومين قد شهد إقبالا كبيرا من الطلاب بمختلف الكليات.
إقبال كبير على معرض الملابس بإعلام الأزهر.. صور
إقبال كبير على معرض الملابس بإعلام الأزهر.. صور
إقبال كبير على معرض الملابس بإعلام الأزهر.. صور
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