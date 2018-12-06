أول قرار من مدرب الزمالك بعد الفوز على المصرى استعدادا لـ القطن التشادي

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة عقب مباراة المصري التي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري ويستأنف الفريق تدريباته غدا.



ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعه بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء استعدادا لمباراة القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية المقرر لها أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجاري، وسيحصل اللاعبون على راحة السبت المقبل.



يذكر أن الفريق الابيض رفع رصيده إلى النقطة 35 ويبتعد بصدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 16 نقطة بالمركز الحادي عشر.