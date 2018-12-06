ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبير مصرفي: العملات البلاستيكية ليست نكتة وتحمى الدولة من الاقتصاد الاسود

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفي واستاذ التمويل بجامعة القاهرة ان الحديث عن انتاج عملات مصنوعة من مادة البوليمر او كما يشاع بلاستيكية لا بد ان لا يزعج المواطن لان العملة فى حد ذاتها وسيلة وليست هدفا ولا لان يكتنز احد العملات طول العمر.

واضاف فى لقائه ببرنامج اقتصاد وطن الذى يقدمه الاعلامى شريف زيدان على فضائية الحدث اليوم ان تغيير شكل العملة امر طبيعي وقد لا يتقبله المجتمع ، بسبب أمور تم التعود عليها، وتحول الحديث عن العملات البلاستيكية الجديدة الى نكتة او دعابة لكنه فى الاساس تطور نوعي فى مجال حماية الدول لعملتها من التزوير لان العملة تمثل رمزا لاى دولة.

واوضح استاذ التمويل ان مصر تتصدر قائمة الدول التى تتدهور فيها جودة العملات الورقية بسرعة، والتحول لعملات جديدة توجه دولى ، وان تداول البنكنوت بكثرة بين الافراد اصبح عبئا على الجميع ،مضيفا: ليس معقولا ان نتمسك بالكاش لدرجة ان هناك من يصر على استلام ملايين الجنيهات بالشارع.

واكد ان تحرك البنك المركزي نحو العملات البلاستيكية يأتى فى اطار خطة للتحوط ضد اى انتكاسة مفاجاة ، كما ان مصر ستدخل عصرا جديدا من التكنولوجيا عبر العاصمة الادارية ، ولابد ان نؤكد ان قيمة الدولة من قيمة عملتها وقدرتها على الثبات.

واضاف ابراهيم ان البنك المركزى لن يقدم على التحول نحو العملات البلاستيكية وتقليل التعامل على النقود الورقية الا بعد دراسة سلوك المواطن جيدا.

واوضح إبراهيم ان التحول الى تلك الأنواع الجديدة من البنكنوت المصنوع من البلاستيك فى اطار حماية الإقتصاد المحلى من الاقتصاد الاسود مثل تجارة المخدرات وتهريب البشر.

وشدد على ضرورة التعامل معها بجدية وليس بسخرية ، فمصر تحتاج تنمية مستدامة وهذا لن يتحقق الا بتضافر الجميع سواء القائمين على السياسة النقدية والمواطن ايضا.
loading...

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح الحالات التي يجوز فيها وضع التاتو

توفيق عكاشة يكشف مفاجأة عن المطرب حكيم .. فيديو

مصرع طفل وإصابة شقيقته عقب خروجهما من المدرسة بسوهاج

رامي إمام ينشر صورة برفقة ياسمين عبد العزيز فى الجيم

لاعبو الزمالك يحتفلون بالفوز على المصري في غرف خلع الملابس

أصحاب السترات البيضاء يستعدون للاحتجاج في تونس

مهاجم الاهلى ينشر صورة من برنامجه التأهيلي

حمدي رزق مشيدا بالرئيس السيسي: هكذا يكون القائد

علي معلول مطلوب في الدوري الإنجليزي.. والفريق مفاجأة

طبيب يكشف كارثة فى السجق المباع بالأسواق

شاهد.. الرئيس السيسي فى جولة تفقدية على الدراجة الهوائية بشرم الشيخ

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

فيديو

نهلة عامر: السيسي داعم للمرأة بشكل غير طبيعى..فيديو
تامر أمين يهاجم رانيا يوسف: فستانك من غير بطانة وهز السوشيال ميديا
ثنائية وخناقة شوارع وغياب هداف الدورى ملخص لقاء الزمالك والمصري.. فيديو
موجز البلد | 65 ألف جندي فرنسي لمواجهة السترات الصفراء.. الحضري وسلفستر ستالون يخوضان تدريبات قاسية
الزمالك يغسل أحزانه عربيا بهزيمة المصرى بثنائية ويواصل صدارة الدوري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟