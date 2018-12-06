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رياضة

23 لاعبا في قائمة الترجي للمشاركة بمونديال الأندية بالإمارات

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:36 م
الترجي الرياضي التونسي
الترجي الرياضي التونسي
يسرى غازى
‏أرسل فريق الترجي الرياضي التونسي القائمة النهائية بـ 23 لاعبا من أجل المشاركة فى نهائيات كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى الإمارات.

وتأهل الفريق التونسي الى نهائيات مونديال الأندية المقرر انطلاقه خلال شهر ديسمبر الجارى بعدما أطاح بالنادى الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الترجى على النحو التالى: في حراسة المرمى معز بن شريفية ورامي الجريدي وعلي الجمل، وفي الدفاع خليل شمام وسامح الدربالي وشمس الدين الذوادي وعلي المشاني وأيمن بن محمود وايهاب المباركي وأيمن بن محمد وحسين الربيع ومحمد أمين المسكيني وفي خط الوسط فوسيني كوليبالي وفرانك كوم وغيلان الشعلالي وسعد بقير وأنيس البدري ومحمد علي بن رمضان وآدم الرجايبي ويوسف البلايلي وفي الهجوم بلال الماجري وهيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي.
23 لاعبا في قائمة الترجي للمشاركة بمونديال الأندية بالإمارات
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