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أخبار البلد

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:34 م
الرئيس يستقل دراجة
الرئيس يستقل دراجة في شرم الشيخ
محمد عبد المنعم
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجولة تفقدية، بمدينة شرم الشيخ مستقلًا الدراجة، حيث تفقد عددا من الأكمنة الأمنية، وصافح المجندين من القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام مساء اليوم بجولة تفقدية بالدراجة الهوائية لمدينة شرم الشيخ وتوقف عند بوابات مدخل المدينة، وعند كمين محمية منطقة رأس محمد وصافح بعض المجندين من القوات المسلحة والشرطة المدنية وليطمئن على أحوالهم".
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