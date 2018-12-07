جمال الغندور: بعض الحكام المتقدمين للاختبارات يتخذون المهنة أكل عيش..فيديو

قال جمال الغندور، الخبير التحكيمي، إن الكثير من الحكام المتقدمين للاختبارات تواجدوا في المجال من أجل «أكل العيش».



وأضاف خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من ضمن شروط التحاق الحكام بالمهنة أن يكون لاعب سابق حتى على مستوى الناشئين.



وأشار جمال الغندور إلى أن ضرورة أن يكون الحكم مظهره لائق من الجانب البدني وممشوق القوام ووجه يجب أن يكون مقبولا، ومثقفا ويمتلك شخصية ولا يهاب المواقف، كاشفا أن اللياقة البدنية سلاح الحكم.



وأكد الخبير التحكيمي، أنه يجب على الحكم ألا ينحاز للفريق المنتمي له مهما كان، وعليه أن يتخلص من انتماءه للنادي.