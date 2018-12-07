إسكان البرلمان: ليلانى فرحة مأجورة وتعمل لمصالح خاصة ضد مصر

قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البيان الصادر عن ليلاني فرحة المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم، بيان مسيس وحمل وقائع مزيفة وإدعاءات وأكاذيب غير حقيقية، واصفًا إياها بأنها مأجورة وتعمل لمصالح خاصة ضد مصر، في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من طفرة حقيقية وإنجازات في مجالات الإسكان وخاصة مشروعات الاسكان الاجتماعى التى نفذتها الدولة لصالح المواطن، وما زالت إنجازاتها مستمرة على أرض الواقع واضحة كالشمس.



وأضاف في بيان اليوم، أن ليلانى فرحة تعمدت طمس وإغفال إنجازات الحكومة في مجالات الاسكان، وخاصة مشروع الإسكان الاجتماعى والذى يعد أضخم مشروع على مستوى العالم الذى تبنته الدولة وبدأت بالفعل تنفيذ مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة ، ورفعت وزارة الإسكان شعارها وهو توفير شقة لكل مواطن من محدودى الدخل، ولن يقتصر على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط بل مستمر لحين القضاء على أزمة السكن.



ووجه رئيس لجنة الإسكان ردًا شديد اللهجة لـ ليلانى فرحة، قائلًا لها إن شعب مصر بجميع انتماءاته وطوائفه يعيش أزهى عصور الأمن والأمان والاستقرار، ولا تلاحقه ثقافة الخوف كما تزعمين بإدعاءاتك الكاذبة والبيانات المأجورة التى سبقها نية مبيتة لخلط الحقائق وإثارة الشكوك والتى تبين أنها جاءت مسلطة على مصر منذ وصولك للقاهرة ، والدليل على ذلك تواصلك مع قناة الجزيرة الداعمة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التى تقلب الحقائق وتزيف المعلومات ولا تمتلك أية مهنية وظيفية ولا تعرف المصداقية .



وأضاف والى في رده على المقررة الكارهة لمصر والتى زيفت الحقائق والإنجازات التى تمت على أرض الواقع فإنه بالنسبة للمناطق العشوائية فإن الحكومة طورت الغالبية العظمى من المناطق العشوائية ، وحريصة على حياة المواطنين وتستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من خلال برنامج "تطوير العشوائيات" الانتهاء بالكامل من جميع المناطق غير الآمنة خلال العام المالى 2018/2019 بواقع 80 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 139 منطقة تم تطويرها خلال العامين الماضيين، وهو ما وضحته الحكومة فى برنامجها الذى وافق عليه مجلس النواب.