أهلي ٢٠٠٣ يواجه الزمالك غدًا في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٣» غدًا السبت مع ضيفه الزمالك، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة عشرة من بطولة الجمهورية.



يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة نتائجه الجيدة، وكذلك لإنهاء الدور الأول للدوري بشكل جيد.



وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لمثله في الجولة السابقة، ليرفع رصيده إلى ٢٥ نقطة، ويظل في المركز الثالث، بفارق ٨ نقاط عن إنبي المتصدر، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد ٢٣ نقطة، خلف الأهلي بنقطتين.



وفاز الأهلي هذا الموسم على بيراميدز ٤ – ٣، وعلى الجونة ٢ – ١، وعلى بتروجت ٤ – ٢، وعلى حرس الحدود ٤ – صفر، وعلى النجوم ٦ – صفر، على دجلة ٢ – صفر، وأخيرًا على طلائع الجيش ٢ – ١، مقابل التعادل في ٤ مباريات، والهزيمة مرتين، مسجلًا ٣٢ هدفًا، بينما استقبلت شباكه ٢٢ هدفًا.



ويقود الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ محمد سمارة مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من محمد أحمد ماهر مدربًا عامًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد إخصائي العلاج الطبيعي.