الجزائر: إحباط محاولة 25 شخصا للهجرة غير الشرعية

نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إحباط محاولة 25 شخصا للهجرة غير الشرعية في ولايتي مستغانم ووهران (شمال غرب).

وقال حرس السواحل- في بيان اليوم الجمعة- إن الوحدات العائمة لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 14 مرشحا للهجرة غير الشرعية بينهم امرأة ورضيع على بعد 6 أميال بحرية شمال ويليس ببلدية بن عبدالمالك رمضان بولاية مستغانم.

وأوضح البيان أن هذه المجموعة يرجح أنها انطلقت في البحر ليلة الأربعاء قبل أن يتوقف بهم القارب الذي كانوا عليه في عرض البحر بسبب عطب في المحرك.

وأشار إلى أنه تم تحويل المعنيين إلى الميناء التجاري لـ "مستغانم" لتلقي الإسعافات الأولية واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية قبل تسليمهم للجهات الأمنية المختصة التي ستقدمهم بدورها للعدالة بتهمة محاولة مغادرة البلاد عن طريق البحر بطريقة غير شرعية.

وعلى صعيد متصل، تمكن حرس السواحل بولاية وهران من اعتراض 11 مهاجرا غير شرعي كانوا على زورق مطاطي وقد تم تقديمهم إلى مصالح الدرك الوطني على أن يحالوا لاحقا إلى العدالة.