164 مليون جنيه تكلفة مشروعات الري في الوادي الجديد

أعلن المهندس مجدي الشحات حسن، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ الوزارة عدة مشروعات لخدمة الزراعة في الوادي الجديد بتكلفة وصلت إلى 164 مليون جنيه.



وأشار الشحات إلى أنه تم حفر وتجهيز 4 آبار جوفية بالفرافرة والداخلة منها 2 بئر تعمل بالطاقة الشمسية، وبئر بمنطقة غرب الموهوب بتكلفة 10 ملايين جنيه، وكذلك حفر 9 آبار استعواضية بالخارجة بتكلفة 10.3 مليون جنيه، علاوة على حفر 10 آبار استعواضية بالداخلة بتكلفة 14.2 مليون جنيه، مع توريد وتركيب مواسير بلاستيك بالداخلة بتكلفة 5.6 مليون جنيه.



وأضاف أنه جرى توريد وتركيب مواسير بلاستيك بطول 19 كم بالفرافرة بتكلفة 10.2 مليون جنيه، وإنشاء 4 مأوي لحماية الآبار بسهل بركة بتكلفة 0.3 مليون جنيه، وكذلك تشغيل 25 بئر بالطاقة الشمسية بالداخلة بتكلفة 37.5 مليون جنيه توريد قطع غيار كهروميكانيكية بتكلفة 50 مليون جنيه، فضلًا عن توفير مستلزمات تشغيل هذه الآبار من خلال توريد مواد بترولية (سولار، زيوت) بتكلفة 26 مليون جنيه.



وقال إنه جارٍ تنفيذ أعمال بها خلال العام المالي الحالي بقيمة 240 مليون جنيه للعام المالي 2018/2019 وتشمل حفر 8 آبار استعواضية بالخارجة بقيمة 18.5 مليون جنيه، إضافة إلى ثلاثة عمليات توريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بالمنيرة والخارجة وباريس بقيمة 19.75 مليون جنيه، وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بمركز الداخلة وبلاط بقيمة 18 مليون جنيه، وإنشاء هندسة غرب الموهوب بالداخلة بقيمة 2 مليون جنيه.

