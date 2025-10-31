ياسر إدريس: تأهل منتخب الناشئين لنهائي مونديال اليد يؤكد قوة الرياضة المصرية

أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء ، عن خالص تهانيه لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 لكرة اليد، بعد فوزه التاريخي على منتخب إسبانيا والتأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة في المغرب.

وقال إدريس إن ما حققه منتخب الناشئين لكرة اليد إنجاز تاريخي يكتب بحروف من ذهب، ويعكس العمل المميز الذي تقوم به المنظومة الرياضية المصرية في جميع الألعاب، بفضل الدعم الكبير من الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن الأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون أمام منتخب إسبانيا، أحد أقوى منتخبات العالم، يثبت أن أبناء مصر قادرون على تحقيق الإنجازات في كل المراحل السنية ؛ كما أنهم أبدعوا منذ انطلاق البطولة بتحقيق الانتصارات المتتالية على منتخبات البرازيل وأمريكا والمغرب ثم إسبانيا..وابدى المهندس ياسر إدريس ثقته في مواصلة منتخب اليد عروضه القوية في المباراة النهائية أمام ألمانيا وإسعاد الشعب المصري بلقب عالمي جديد.

ووجه المهندس ياسر إدريس التحية للجهاز الفني والإداري لمنتخب اليد للناشئين ومجلس إدارة الاتحاد المصري لليد برئاسة كابتن خالد فتحي متمنيا لهم التوفيق في التتويج باللقب ورفع علم مصر خفاقا بين الدول المنافسة.

وسطر منتخب مصر للناشئين 2008 لكرة اليد بقيادة مدربه عماد إبراهيم اسمه بأحرف من ذهب بعد تأهله إلى نهائي بطولة العالم المقامة في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر .

فاز المنتخب المصري امام إسبانيا بنتيجة 31/28 في مباراة ملحمية قدمها الفراعنة ليتأهل إلي نهائي البطولة ويستعد لمواجهة المانيا.

وواصل منتخبنا عروضه المميزة للغاية بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته ببطولة العالم وسط أداء أسطوري من لاعبي الفراعنة.