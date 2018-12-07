ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

البرلمان العربي ينتخب رئيسه الجديد ونوابه غدا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:11 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
محمود نوفل


تنطلق غدا السبت 8 ديسمبر 2018 م ، جلسة البرلمان العربي الخاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان العربي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقًا للنظام الأساسي للبرلمان العربي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى ـ بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتُجرى الانتخابات في البرلمان العربي عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب، برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربي سنًا.

وسوف يستأنف البرلمان العربي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد يومي الأحد والإثنين الموافقين 9 و 10 ديسمبر 2018.

كما سيعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018م لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، والتي ستعقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
loading...

ترشيحاتنا

بث مباشر .. السعودية تطلق قمرين صناعيين

قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها: مكنتش مرتاحة معاه وتزوجته غصب عنى

الجيش الإسرائيلى يكتشف أنفاق حزب الله بأوروبا ويحدد توقيت تدميرها

انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ اليوم

عمرو يوسف ينشر صورة جديدة مع ابنته من كندة علوش

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على الوجه البحري واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر والمتوسط

القس إيهاب سمير: تنشيط السياحة ضمن أهداف أول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ

أمريكا تمنع إسرائيل من بيع 12 طائرة إف 16 لـ كرواتيا لهذا السبب

السفارة الإسبانية تحتفي بتصنيف مصر كأفضل وجهات ممارسة الغوص

شاهد.. أول صورة لمحمود وحيد بعد توقيعه للأهلي

الزمالك يبدأ الاستعداد لبطل تشاد فى الكونفيدرالية

تحطم 3 سيارات انهار عليهم سور بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومى للمرأة يعقد لقاء لتوعية العاملين فى وزارة المالية.. صور

استاد القاهرة يحتضن ماراثون للأسوياء ومتحدي الإعاقة.. صور

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

فيديو

تعرف على البئر الذي لا تنقطع مياهه في السعودية .. فيديو
الحماقي: التجارة البينية بالقارة الأفريقية لا تتعدى 15%..فيديو
استعد لفقدان بصره.. حكاية نجار كفيف تحدى ظروفه وأبدع في تصميم الموبيليا ..فيديو
مؤرخ يكشف سبب إطلاق أسماء غريبة على بعض الشوارع بمصر .. فيديو
أحمد مكي يكشف علاقة الإمام الشافعي بفيلمه الجديد.. وسر اتهام والدته له بالجنون

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟