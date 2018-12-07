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اقتصاد

المالية: إلزام الممولين بتقديم إقرار إلكتروني شهري عن الضريبة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:42 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
محمد يحيى
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا رقم 695 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمن القرار فى مادته الأولى أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى :"فى تطبيق أحكام المادة 14 من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا إلكترونيًا شهريًا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحوال عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من يناير 2019".

كما تضمنت المادة الثانية أنه يتعين على رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الأولى.
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